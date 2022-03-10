У Запорізькій бібліотеці діти з батьками допомагають українським військовим

12:24 10 березень Київ, Україна

У Запорізькій обласній бібліотеці для дітей "Юний читач" батьки з дітьми допомагають українській армії.

Юні відвідувачі бібліотеки разом із батьками та співробітниками закладу приєдналися до допомоги нашим військовослужбовцям. Усі разом плетуть сітки, жінки шиють постільну білизну та виготовляють інші необхідні речі.



У свою чергу, у бібліотеці створили пізнавальні куточки, де діти намалювали патріотичні картинки.



Запорізька обласна бібліотека для дітей "Юний читач" закликає всіх небайдужих приєднатися до спільної справи. Адже саме зараз усім, хто захищає нашу країну, потрібна всебічна підтримка.