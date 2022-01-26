У Запорізький автомобілебудівний завод вдихнули нове життя

15:26 10 вересень Київ, Україна

В Україні відновлюється виробництво легкових автомобілів. На заводі проведена масштабна модернізація обладнання та впроваджена французька система контролю якості.





Завдяки співпраці флагмана вітчизняного автопрому "Запорізького автомобілебудівного заводу" та одного з провідних світових автоконцернів Groupe Renault , доступні іномарки тепер будуть випускатися в Запоріжжі.

Передбачаючи безславну кончину автомобільного виробництва в Україні, "доброзичливці" явно прорахувалися. Переживши дуже нелегкі часи, індустрія потроху відновлюється. "Першою ластівкою" став запорізький автогігант, який, після річної перерви, знову запускає виробництво легкових авто. І не просто машин, а марок міжнародної групи Renault. Подробиці співпраці поки не розголошуються. Але, за словами пресслужби підприємства, українські автомобілісти можуть розраховувати отримати інформацію про ціни, моделі та комплектації зроблених в Україні французьких авто найближчим часом.

На ЗАЗі , єдиному українському автопідприємстві повного циклу виробництва, провели масштабну модернізацію та впровадили французьку систему контролю якості Alliance Production Way (APW). Завдяки цій системі, всі етапи випуску машин регламентовані та стандартизовані. Значить, якість і технічні характеристики вироблених на ЗАЗ автомобілів будуть в точності такими ж, як у машин, зроблених на інших заводах концерну за кордоном.

"Ми пишаємося тим, що реалізуємо цей проєкт, який створить нові робочі місця та сприятиме розвитку вітчизняного автопрому. Локалізована збірка дозволяє нам залишатися в безпосередній близькості від наших клієнтів і адаптувати пропозицію та сервіс до потреб ринку", - прокоментував початок спільного проєкту Голова Правління ЗАЗ Микола Євдокименко.

Судячи з усього, переговори з французами були непростими та тривалими. Але ЗАЗу не вперше. За плечима у підприємства багаторічний досвід співпраці з лідерами світового автомобілебудування Daimler AG, Opel, GM, KIA і Chery. Тільки за останні два десятиліття з конвеєра заводу зійшло більше мільйона одиниць автомобільної техніки. Мабуть, така виняткова історія стала не останнім аргументом для французьких партнерів. Так що вже можна впевнено говорити про початок відродження національного автопрому - традиційно з його історичного лідера.

"Український ринок має для нас високий потенціал, завдяки своєму місцю розташування та наростальному інтересу до нових автомобілів. Група Renault має сильні позиції в Україні та зберігає своє лідерство на ринку. Цей проєкт означає, що ми та наші партнери впевнені в тому, що бренди "Зроблено в Україні" будуть на тому ж рівні якості, що й продукція інших заводів Групи Renault", - зазначив Макс Міссана, керуючий директор Groupe Renault Export Регіон Євразія.

Нагадаємо, що Groupe Renault займається виробництвом автомобілів з 1898 року, володіє брендами Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine, LADA і присутня на ринках 134 країн. У 2019 група реалізувала 3,8 млн. автомобілів.



ПАТ "Запорізький автомобілебудівний завод" - найбільший виробник автомобілів в Україні та єдине в країні підприємство повного циклу, що має технологічні можливості виробляти легкові автомобілі, легку комерційну техніку, вантажні автомобілі та автобуси.