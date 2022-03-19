У Запоріжжі Путіну прийшов «кінець»: його поховали

На в'їзді до Запоріжжя активісти встановили пам'ятник Путіну. На ньому вони вказали дату його народження та смерті, а також нагадали, куди треба йти російському військовому кораблю.
Про це повідомляє Zaбор.
На надгробному пам'ятнику вказано дату смерті Путіна – 24 лютого. Це день, коли Росія вторглася на територію України. Запорізькі активісти зазначають, що 24 лютого Путін помер як політик.
Встановленням надгробка займалися місцеві активісти. Пам'ятник стоїть на щебені, пофарбованому кольорами прапора України.
Про це повідомляє Zaбор.
На надгробному пам'ятнику вказано дату смерті Путіна – 24 лютого. Це день, коли Росія вторглася на територію України. Запорізькі активісти зазначають, що 24 лютого Путін помер як політик.
Встановленням надгробка займалися місцеві активісти. Пам'ятник стоїть на щебені, пофарбованому кольорами прапора України.
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