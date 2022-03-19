У Запоріжжі Путіну прийшов «кінець»: його поховали

18:00 18 березня Київ, Україна

На в'їзді до Запоріжжя активісти встановили пам'ятник Путіну. На ньому вони вказали дату його народження та смерті, а також нагадали, куди треба йти російському військовому кораблю.



Про це повідомляє Zaбор.



На надгробному пам'ятнику вказано дату смерті Путіна – 24 лютого. Це день, коли Росія вторглася на територію України. Запорізькі активісти зазначають, що 24 лютого Путін помер як політик.



Встановленням надгробка займалися місцеві активісти. Пам'ятник стоїть на щебені, пофарбованому кольорами прапора України.