У Запоріжжі презентували проєкт перетворень на острові Хортиця

Протягом поточного року на території історико-культурного комплексу "Запорізька Січ" пройде низка перетворень. Вони пов'язані з відкриттям "Музею історії Запорозького козацтва" і оновленням "Кургану Єдності України".
Про це повідомляє Запорізька ОДА.
Зокрема, в цьому році планується реставрація і відкриття Музею історії Запорізького козацтва та оновлення Кургану єдності України в рамках президентської програми "Велика реставрація", яка є складовою частиною програми "Велике будівництво".
Концепт проєкту передбачає реконструкцію будівлі, будівництво оглядового майданчика, доріжок, благоустрій, озеленення території навколо і оновлення Кургану.
За словами директора Національного заповідника Хортиця Максима Остапенка, в документі враховані важливі елементи відновлення інфраструктури острова, доповнені сучасними рішеннями зі збереженням екосистеми.
Зокрема, в цьому році планується реставрація і відкриття Музею історії Запорізького козацтва та оновлення Кургану єдності України в рамках президентської програми "Велика реставрація", яка є складовою частиною програми "Велике будівництво".
Концепт проєкту передбачає реконструкцію будівлі, будівництво оглядового майданчика, доріжок, благоустрій, озеленення території навколо і оновлення Кургану.
За словами директора Національного заповідника Хортиця Максима Остапенка, в документі враховані важливі елементи відновлення інфраструктури острова, доповнені сучасними рішеннями зі збереженням екосистеми.
На музейній площі, яка зараз практично не використовується, з'явиться суспільний простір. Тут відвідувачі Хортиці зможуть спілкуватися, відпочивати і оглядати все, що відбувається навколо. Основні елементи площі - дерева, які забезпечують природне затінення, і дерев'яні лавки, які продовжують тему використання природних елементів.
"Найголовніше, що проєкт передбачає максимальне дбайливе ставлення до природи і пам'яток історії острова. Він дуже вдало вписується в наявне зонування, планується використання екологічних матеріалів", - сказав Остапенко.
Глава Запорізької ОДА Олександр Старух заявив, що Хортиця повинна бути сучасним, комфортним і безбар'єрним простором для культури, туризму і відпочинку. В рамках "Великої реставрації" будуть повністю оновлені більш ніж 100 культурних об'єктів.
Розробка концепції та проєкту реконструкції Музею і Кургану реалізована за фінансової підтримки комбінату "Запоріжсталь", групи компаній Метінвест.
Як раніше заявив заступник керівника Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, "Велика реставрація" передбачає відновлення і реставрацію 150 об'єктів культурної спадщини - замків, фортець, музеїв. "Наш дедлайн - максимум три роки. На 2021-й вже виділено 2 мільярди гривень - сума, яка ніколи раніше за часів незалежності в культурну спадщину не виділялася", - заявив він.
Як раніше заявив заступник керівника Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, "Велика реставрація" передбачає відновлення і реставрацію 150 об'єктів культурної спадщини - замків, фортець, музеїв. "Наш дедлайн - максимум три роки. На 2021-й вже виділено 2 мільярди гривень - сума, яка ніколи раніше за часів незалежності в культурну спадщину не виділялася", - заявив він.
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