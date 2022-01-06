У Запоріжжі презентували проєкт перетворень на острові Хортиця

10:43 26 квітень Київ, Україна

Протягом поточного року на території історико-культурного комплексу "Запорізька Січ" пройде низка перетворень. Вони пов'язані з відкриттям "Музею історії Запорозького козацтва" і оновленням "Кургану Єдності України".

Про це повідомляє Запорізька ОДА.



Зокрема, в цьому році планується реставрація і відкриття Музею історії Запорізького козацтва та оновлення Кургану єдності України в рамках президентської програми "Велика реставрація", яка є складовою частиною програми "Велике будівництво".



Концепт проєкту передбачає реконструкцію будівлі, будівництво оглядового майданчика, доріжок, благоустрій, озеленення території навколо і оновлення Кургану.



За словами директора Національного заповідника Хортиця Максима Остапенка, в документі враховані важливі елементи відновлення інфраструктури острова, доповнені сучасними рішеннями зі збереженням екосистеми.



На музейній площі, яка зараз практично не використовується, з'явиться суспільний простір. Тут відвідувачі Хортиці зможуть спілкуватися, відпочивати і оглядати все, що відбувається навколо. Основні елементи площі - дерева, які забезпечують природне затінення, і дерев'яні лавки, які продовжують тему використання природних елементів.



"Найголовніше, що проєкт передбачає максимальне дбайливе ставлення до природи і пам'яток історії острова. Він дуже вдало вписується в наявне зонування, планується використання екологічних матеріалів", - сказав Остапенко.



Глава Запорізької ОДА Олександр Старух заявив, що Хортиця повинна бути сучасним, комфортним і безбар'єрним простором для культури, туризму і відпочинку. В рамках "Великої реставрації" будуть повністю оновлені більш ніж 100 культурних об'єктів.

"Ми починаємо велику роботу з відродження острова Хортиця. Будь-які перетворення на острові можливі тільки зі збереженням історичної та природної спадщини. На нас чекає масштабна робота. Усвідомлюючи, що держава власними силами не зможе все зробити, ми покликали на допомогу інвесторів, представників великого бізнесу з успішним досвідом реалізації проєктів національного масштабу. Наше спільне завдання - зробити все якісно, прозоро, радячись із суспільством", - зазначив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Розробка концепції та проєкту реконструкції Музею і Кургану реалізована за фінансової підтримки комбінату "Запоріжсталь", групи компаній Метінвест.



Як раніше заявив заступник керівника Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, "Велика реставрація" передбачає відновлення і реставрацію 150 об'єктів культурної спадщини - замків, фортець, музеїв. "Наш дедлайн - максимум три роки. На 2021-й вже виділено 2 мільярди гривень - сума, яка ніколи раніше за часів незалежності в культурну спадщину не виділялася", - заявив він.