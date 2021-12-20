У Запоріжжі скасували надання російській мові статусу регіональної

10:03 06 квітень Київ, Україна

Запорізький окружний адміністративний суд постановою від 24 березня 2021 року скасував статус регіональної для російської мови на території Запоріжжя та області.

Про це у Facebook повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.



"Нарешті скасовано рішення про визнання російської мови регіональною на території Запорізької області. Зокрема, 24 березня 2021 року Запорізьким окружним адміністративним судом прийнято рішення про визнання протиправним і недійсним рішення облради від 16.08.2012 №2 "Про заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, передбачених законом України "Про засади державної мовної політики", на території Запорізької області", - йдеться в повідомленні.



Кремінь додав, що рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги усіма учасниками справи.