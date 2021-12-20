У Запоріжжі відкриють Парк динозаврів

У запорізькому парку Дубовий Гай відкриється унікальна виставка динозаврів, це масштабна подія весни в сфері розваг міста.
Понад 30 динозаврів у натуральну величину повинні відкрити для відвідувачів вже 2 квітня. Організатори обіцяють, що на виставці можна буде покататися верхи на роботах-велетнях і розкопати скелет динозавра. Подібні проєкти вже реалізовані недалеко від Буковеля, в Дніпрі, Харкові, Вінниці, Рівному.
В кінці травня - на початку червня організатори планують побудувати парк в Бердянську - це буде єдиний в Україні парк в стилі військової бази з лабораторією, де вирощують динозаврів, і скелетами доісторичних істот.
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