У Запоріжжі відкриють Парк динозаврів

14:30 26 березень Київ, Україна

У запорізькому парку Дубовий Гай відкриється унікальна виставка динозаврів, це масштабна подія весни в сфері розваг міста.

Понад 30 динозаврів у натуральну величину повинні відкрити для відвідувачів вже 2 квітня. Організатори обіцяють, що на виставці можна буде покататися верхи на роботах-велетнях і розкопати скелет динозавра. Подібні проєкти вже реалізовані недалеко від Буковеля, в Дніпрі, Харкові, Вінниці, Рівному.

"Унікальність виставки полягає в різновидах динозаврів, а також їхній кольоровій гамі, вони виготовлені за індивідуальними проєктами. Це спільний проєкт засновників Парку динозаврів Буковель і Attractions factory (Бердянськ)", - повідомили в мерії.

В кінці травня - на початку червня організатори планують побудувати парк в Бердянську - це буде єдиний в Україні парк в стилі військової бази з лабораторією, де вирощують динозаврів, і скелетами доісторичних істот.