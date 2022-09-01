На Запоріжжі окупаційна влада відмовилася робити спецперепустки для експертів МАГАТЕ

13:02 31 серпня Київ, Україна

Вранці місія МАГАТЕ вирушила з Києва до Енергодару. Однак так звана окупаційна влада Запорізької області оголосила, що не робитиме спецперепустки учасникам місії, аби тим швидко потрапити на ЗАЕС.



Про це повідомляє колаборант-пропагандист Володимир Рогов.



За його словами, місія МАГАТЕ стоятиме в черзі, щоб потрапити на частину Запорізької області, що звільнилася. Це викликано тим, що спецперепустки їм робити не будуть.



Гауляйтер зазначив, що учасники "могли б швидко та безперешкодно потрапити туди з росії".



Водночас російські ЗМІ повідомляють, посилаючись на "місцеву владу", що у військовій адміністрації окупованого Енергодару очікують прибуття місії до міста вранці 1 вересня.



Нагадаємо, що 29 серпня місія МАГАТЕ вирушила на Запорізьку атомну електростанцію, яка перебуває під російською окупацією. Її очолив голова Міжнародного агентства атомної енергетики Рафаель Гроссі. Основними цілями місії є оцінка фізичних збитків, визначення функціональності систем безпеки та охорони, оцінка умов персоналу, а також виконання термінових заходів щодо забезпечення безпеки.