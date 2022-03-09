У Запоріжжі почали відновлювати заповідник "Хортиця"

18:37 09 червень Київ, Україна

У Запоріжжі розпочався етап будівельно-відновлювальних робіт національного заповідника "Хортиця".



Про це повідомив директор заповідника Максим Остапенко.

"Фактично вже розпочаті роботи. Завдяки підтримці у нас з'явилася проєктна документація на розробку цих об'єктів, на реконструкцію музею "Історії запорізького козацтва", на реконструкцію "Кургану Єдності України поряд з музеєм". І ми маємо дуже непоганий темп розвитку цих об'єктів. Зараз у нас завдання запустити вже будівельний етап робіт", - повідомив Остапенко.

За його словами, реконструкція "Хортиці" дозволить зробити цей національний пам'ятник туристичною перлиною всієї України.



"Хортиця - це більше тисячоліття духовної історії. Древнє святилище, слов'янське поселення, Запорізька Січ - всі ці речі пов'язані з островом, про них треба розповісти нашій країні. Цей острів, розташований посеред Дніпра, символічно може об'єднати і правий, і лівий береги Дніпра, що дуже потрібно для нашої країни", - зазначив він.



"Мені здається, тут співпраця Міністерства культури, нашого заповідника, обласної адміністрації, приватного капіталу, воно як раз допоможе вийти на абсолютно новий рівень сприйняття культурної спадщини для нашої держави", - додав директор заповідника.



Раніше міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко також зазначив, що реалізація цього проєкту є унікальним прикладом державно-приватного партнерства.



"Я сподіваюся, що той приклад, який існує саме на Хортиці, він є прекрасним і унікальним. Коли об'єднані інтереси і суспільства, і влади центральної, і відповідального бізнесу", - зазначив Ткаченко.