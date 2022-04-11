У Запоріжжі на Хортиці знайдена гробниця скіфського воїна

11:23 15 листопада Київ, Україна

Територію таврійських степів в давнину населяли скіфи. Великим успіхом для археологів та істориків стала знахідка останків скіфського воїна на острові Хортиця в Запоріжжі. За інформацією Радіо Свобода, знайденому похованню близько 2,5 тисячі років. Це перша з 1992 року знахідка повністю вцілілого, ще не розграбованого скіфського поховання на острові, повідомляє Національний заповідник Хортиця.

У катакомбі, глибина якої становить близько трьох метрів, похований 40-річний чоловік. Покійний мав високий зріст для свого часу - близько 180 сантиметрів, а також хороші зуби, що говорить про його хороше харчування.

Керівник археологічної експедиції, провідний науковий співробітник відділу охорони пам'яток історії, археології та природи НЗ Хортиця Дмитро Никоненко зазначає, що всі кістки збереглися, а значить, можна зробити велику кількість аналізів. Він назвав це дуже великою удачею з наукової точки зору.

"Поховання знаходиться в катакомбі, тобто це не звичайна яма, а така імпровізована підземна будівля. Одна з версій, яку вчені озвучують, що скіфські катакомби - це якраз відтворення будівлі в житло, тобто кибитки, але підземної. У нього був сагайдак зі стрілами, це вказує, що він був воїном", - розповів Никоненко.

Таке поховання говорить про те, що у в ті часи на Хортиці скіфи жили у великій кількості. На острові була переправа з одного берега Дніпра на інший, яка мала високу важливість для кочових племен.

"І люди, які тут жили, як раз контролювали і забезпечували переправи племен з одного боку на інший. Тобто Хортиця в цей час була дуже важливим стратегічним місцем", - розповів учений.

Поховання воїна також супроводжувалося жертовною їжею, поруч з якою лежав залізний ніж з кістяною ручкою. Виявлений поруч з тілом сагайдак був зроблений зі шкіри і прикрашений залізом. Скільки стріл було в ньому, поки невідомо. Точну кількість повинні встановити археологи під час подальшого розчищення поховання.

Вхід в катакомбу, в якій був похований скіф, був побудований з безлічі каменів (окремі камені досягають 200 кілограмів, і їх дуже багато). Це, на думку істориків, свідчить про неабиякий статус чоловіка в скіфському суспільстві.

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