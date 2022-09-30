У Запоріжжі та області оголосили 1 жовтня днем ​​жалоби

11:18 30 вересня Київ, Україна

Завтра, 1 жовтня, у Запоріжжі та області оголосили день жалоби за загиблими від ракетного удару по гуманітарній колоні, повідомив голова регіону Олександр Старух.

"Сьогодні вранці, 30 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по гуманітарній колоні у Запоріжжі. Відомо про 23 загиблих. Тому завтра, 1 жовтня, у Запоріжжі оголошено День жалоби за загиблими від ранкового ракетного удару російських окупантів. - Сумує все місто. Навіть небо стало чорним і плаче за обірваними життями людей. Вічна пам'ять. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Ми помстимось. Росія – країна-терорист", – повідомив виконавець обов'язків мера Запоріжжя Анатолій Куртєв.

Російські загарбники випустили по Запоріжжю 16 ракет із зенітно-ракетних комплексів С-300. При цьому самі російські терористи геть-чисто брешуть, заявляючи, що нібито ЗСУ завдали ударів по мирному населенню в Запоріжжі.

Спочатку колаборант рогов писав про "високоточні удари" по "бойовиках Зеленського". А коли з'явилася інформація про удар по скупченню мирних людей, уже почали писати, що це нібито ЗСУ.