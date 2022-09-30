У Запоріжжі та області оголосили 1 жовтня днем ​​жалоби

Завтра, 1 жовтня, у Запоріжжі та області оголосили день жалоби за загиблими від ракетного удару по гуманітарній колоні, повідомив голова регіону Олександр Старух.
Російські загарбники випустили по Запоріжжю 16 ракет із зенітно-ракетних комплексів С-300. При цьому самі російські терористи геть-чисто брешуть, заявляючи, що нібито ЗСУ завдали ударів по мирному населенню в Запоріжжі.
Спочатку колаборант рогов писав про "високоточні удари" по "бойовиках Зеленського". А коли з'явилася інформація про удар по скупченню мирних людей, уже почали писати, що це нібито ЗСУ.
Раніше ми писали, що ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Люди стояли в черзі на виїзд на тимчасово окуповану територію, щоби забрати своїх родичів, відвезти допомогу. Наразі відомо про 23 загиблих та 28 поранених.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі