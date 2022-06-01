У Запоріжжя доставили партію гумдопомоги від Ріната Ахметова

18:54 01 червня Київ, Україна

Фонд Ріната Ахметова доставив у Запоріжжя партію гуманітарної допомоги для переселенців.

Про це повідомляє пресслужба фонду Ріната Ахметова у середу, 1 червня.



До міста продовжують прибувати вимушені переселенці із населених пунктів, де йдуть активні бойові дії.



Чергова партія гуманітарки була доставлена Фондом до одного з центрів, який приймає переселенців із найгарячіших точок Донбасу.



До складу наборів увійшли продукти першої необхідності: макаронні вироби, борошно, цукор, тушковане м'ясо, паштет та печиво.



Для переселенців у Запоріжжя Фонд вже передав понад 19,5 тисячі продуктових наборів.



Загалом такі набори отримають 200 тисяч українців.