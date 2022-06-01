У Запоріжжя доставили партію гумдопомоги від Ріната Ахметова

Фонд Ріната Ахметова доставив у Запоріжжя партію гуманітарної допомоги для переселенців.
Про це повідомляє пресслужба фонду Ріната Ахметова у середу, 1 червня.
До міста продовжують прибувати вимушені переселенці із населених пунктів, де йдуть активні бойові дії.
Чергова партія гуманітарки була доставлена Фондом до одного з центрів, який приймає переселенців із найгарячіших точок Донбасу.
До складу наборів увійшли продукти першої необхідності: макаронні вироби, борошно, цукор, тушковане м'ясо, паштет та печиво.
Для переселенців у Запоріжжя Фонд вже передав понад 19,5 тисячі продуктових наборів.
Загалом такі набори отримають 200 тисяч українців.
До міста продовжують прибувати вимушені переселенці із населених пунктів, де йдуть активні бойові дії.
Чергова партія гуманітарки була доставлена Фондом до одного з центрів, який приймає переселенців із найгарячіших точок Донбасу.
До складу наборів увійшли продукти першої необхідності: макаронні вироби, борошно, цукор, тушковане м'ясо, паштет та печиво.
Для переселенців у Запоріжжя Фонд вже передав понад 19,5 тисячі продуктових наборів.
Загалом такі набори отримають 200 тисяч українців.
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