У Запоріжжя доставили партію гумдопомоги від Ріната Ахметова

18:54 01 червня Київ, Україна

Фонд Ріната Ахметова доставив у Запоріжжя партію гуманітарної допомоги для переселенців.

 
Про це повідомляє пресслужба фонду Ріната Ахметова у середу, 1 червня.

До міста продовжують прибувати вимушені переселенці із населених пунктів, де йдуть активні бойові дії.

Чергова партія гуманітарки була доставлена Фондом до одного з центрів, який приймає переселенців із найгарячіших точок Донбасу.

До складу наборів увійшли продукти першої необхідності: макаронні вироби, борошно, цукор, тушковане м'ясо, паштет та печиво.

Для переселенців у Запоріжжя Фонд вже передав понад 19,5 тисячі продуктових наборів.

Загалом такі набори отримають 200 тисяч українців.