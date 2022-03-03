У Запоріжжі дамба Дніпрогесу повністю закрита для транспорту

09:27 03 березень Київ, Україна

Як повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, у зв'язку із загрозою диверсій повністю закрито рух транспорту греблею Дніпрогесу. Запорожці з розумінням сприйняли заклик захистити греблю від руйнувань.

"Рух автотранспорту через греблю Дніпрогесу повністю перекрито. Скасується курсування муніципального транспорту з Дніпровського району через Дніпрогес до центру міста", - написав у Facebook Анатолій Куртєв.

Ці заходи чиновник назвав вимушеними і попросив городян не виходити без потреби з дому та не користуватися авто.

Нагадаємо, 1 березня стало відомо, що залізничні сполучення з півднем Запорізької області більше немає. У Василівці зруйновано залізничний міст, який забезпечував сполучення з південною територією області.