У ЗАПОРІЖЖІ ПРАЦЮВАтимуть ДЕЖУРНІ ГРУПИ У ДИТЯЧИХ САДАХ

10:45 27 лютий Київ, Україна

У Запоріжжі кілька днів, як не працюють навчальні заклади. Однак у місті планують відкрити чергові групи у дитячих садках.

Як повідомив виконувач обов'язків мера Запоріжжя Анатолій Куртев, в закладах дошкільної освіти призупинено освітній процес із можливістю його швидкого оновлення. Якщо хтось із батьків вирішить привести дітей до дитсадків, то для їх зручності там за погодженням з органами управління освіти буде організована робота чергових груп.

У закладах позашкільної освіти також призупинено освітній процес із можливістю швидкого відновлення роботи. Влада міста також врахувала рекомендацію Міністерства освіти і науки України та рекомендує запорізьким закладам загальної середньої освіти з 28 лютого оголосити канікули на два тижні.