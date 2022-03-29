У Закарпатській області побудують аеропорт: Укрінфрапроєкт вибирає місце

06:23 04 листопада Київ, Україна

Новий аеропорт побудують в одному з чотирьох населених пунктів Закарпатської області, на цей момент Держагентство інфраструктурних проєктів вивчає всі плюси і мінуси локацій.

Претендентами є: міста Мукачево та Хуст, а також села Середнє і Ратівці. Інші місця для будівництва аеропорту розглядати не будуть.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій з посиланням на Державне агентство інфраструктурних проєктів.

"Робоча група розглянула 4 потенційні локації для будівництва аеродрому. Зараз розглядаються плюси і мінуси локацій для визначення оптимального місця будівництва. Уже в цьому місяці почнуться вишукувальні роботи", - повідомив глава "Укрінфрапроєкта" Кирило Хомяков.

Незабаром почнуться передпроєктні роботи - зйомка висотних перешкод, яка допоможе вирішити, як можна розмістити смугу в тому чи іншому місці. На проєктні роботи уряд затвердив 30 млн грн.





