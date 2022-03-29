У Закарпатській області побудують аеропорт: Укрінфрапроєкт вибирає місце

Новий аеропорт побудують в одному з чотирьох населених пунктів Закарпатської області, на цей момент Держагентство інфраструктурних проєктів вивчає всі плюси і мінуси локацій.
Претендентами є: міста Мукачево та Хуст, а також села Середнє і Ратівці. Інші місця для будівництва аеропорту розглядати не будуть.
Про це повідомляє Центр транспортних стратегій з посиланням на Державне агентство інфраструктурних проєктів.
Незабаром почнуться передпроєктні роботи - зйомка висотних перешкод, яка допоможе вирішити, як можна розмістити смугу в тому чи іншому місці. На проєктні роботи уряд затвердив 30 млн грн.
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