У Південній Кореї вперше пройде український кінофестиваль

09:10 10 листопада Київ, Україна

У Південній Кореї вперше покажуть українські фільми у рамках благодійного кіномарафону CinemAid Ukraine Charity Film Marathon.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з питань кіно.



Стрічка українського виробництва демонструватиметься у південнокорейській столиці, Сеулі, 15-20 листопада. Урочисте відкриття кіномарафону відбудеться у приміщенні Корейського кіноархіву.



До програми заходу увійшли стрічки "Толока" Михайла Іллєнка, "Щедрик" Олесі Моргунець-Ісаєнко, "DZIDZIO Контрабас" Олега Борщевського, "11 дітей із Моршина" Аркадія Непіталюка.



Співорганізатором першого українського кінофестивалю у Кореї стала компанія TRA Media. Президент компанії Джеман Чой розповів, що вона вперше надала корейським глядачам українські фільми через канал TVA Plus.

"Сподіваюся, що корейська аудиторія дізнається про українську історію та культуру, переглядаючи українські фільми, оскільки іноземці дізналися та полюбили Корею, переглядаючи корейські фільми та дорами. Також я бажаю, щоб цей захід сприяв активізації культурного обміну та зміцненню відносин між нашими двома країнами", – сказав Чой.

CinemAid Ukraine Charity Film Marathon – це серія показів українського кіно за кордоном на підтримку України. Благодійний кіномарафон ініційований Держкіно спільно з Українською кіноакадемією, Асоціацією "Дивися українське!", Українською кіноасоціацією, ГО "УкрКіноФест", ГО "Союз підприємців теле- та кіноіндустрії", ГО "Нарешті", КП "Київкінофільм", БО БФ "Центр розвитку креативних індустрій".