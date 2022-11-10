У Південній Кореї вперше пройде український кінофестиваль

У Південній Кореї вперше покажуть українські фільми у рамках благодійного кіномарафону CinemAid Ukraine Charity Film Marathon.
Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з питань кіно.
Стрічка українського виробництва демонструватиметься у південнокорейській столиці, Сеулі, 15-20 листопада. Урочисте відкриття кіномарафону відбудеться у приміщенні Корейського кіноархіву.
До програми заходу увійшли стрічки "Толока" Михайла Іллєнка, "Щедрик" Олесі Моргунець-Ісаєнко, "DZIDZIO Контрабас" Олега Борщевського, "11 дітей із Моршина" Аркадія Непіталюка.
Співорганізатором першого українського кінофестивалю у Кореї стала компанія TRA Media. Президент компанії Джеман Чой розповів, що вона вперше надала корейським глядачам українські фільми через канал TVA Plus.
Стрічка українського виробництва демонструватиметься у південнокорейській столиці, Сеулі, 15-20 листопада. Урочисте відкриття кіномарафону відбудеться у приміщенні Корейського кіноархіву.
До програми заходу увійшли стрічки "Толока" Михайла Іллєнка, "Щедрик" Олесі Моргунець-Ісаєнко, "DZIDZIO Контрабас" Олега Борщевського, "11 дітей із Моршина" Аркадія Непіталюка.
Співорганізатором першого українського кінофестивалю у Кореї стала компанія TRA Media. Президент компанії Джеман Чой розповів, що вона вперше надала корейським глядачам українські фільми через канал TVA Plus.
CinemAid Ukraine Charity Film Marathon – це серія показів українського кіно за кордоном на підтримку України. Благодійний кіномарафон ініційований Держкіно спільно з Українською кіноакадемією, Асоціацією "Дивися українське!", Українською кіноасоціацією, ГО "УкрКіноФест", ГО "Союз підприємців теле- та кіноіндустрії", ГО "Нарешті", КП "Київкінофільм", БО БФ "Центр розвитку креативних індустрій".
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