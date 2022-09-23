У Південній Кореї презентували фотовиставку про війну в Україні

14:57 23 вересня Київ, Україна

14–16 вересня у Південній Кореї проходив щорічний Міжнародний форум з питань миру та процвітання, де презентували фотовиставку про війну в Україні.



Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.



Так, у рамках цієї події відбулася презентація фотовиставки "Київ: репортаж одного дня. 8 березня 2022 року". 44 фотографії були зроблені в столиці України протягом 13-ї доби російсько-української війни.

Фотографії показують реалії європейського мегаполісу, який переживає ворожі атаки: перегороджені барикадами та блок-постами вулиці, постаті українських воїнів, зруйновані будинки, переповнений вокзал.

"Презентація виставки на форумі стала знаком особливої підтримки України в умовах російської агресії. Фотографії фіксують факти та емоції повномасштабної війни", – зазначили у Мінкульті.

Виставку відвідали Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Корея Дмитро Пономаренко, представники уряду автономної провінції Чеджу, керівники центрів світу. Серед них були й українці, які мешкають у Південній Кореї.