У Південній Кореї презентували фотовиставку про війну в Україні

14–16 вересня у Південній Кореї проходив щорічний Міжнародний форум з питань миру та процвітання, де презентували фотовиставку про війну в Україні.
Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.
Так, у рамках цієї події відбулася презентація фотовиставки "Київ: репортаж одного дня. 8 березня 2022 року". 44 фотографії були зроблені в столиці України протягом 13-ї доби російсько-української війни.
Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.
Так, у рамках цієї події відбулася презентація фотовиставки "Київ: репортаж одного дня. 8 березня 2022 року". 44 фотографії були зроблені в столиці України протягом 13-ї доби російсько-української війни.
Фотографії показують реалії європейського мегаполісу, який переживає ворожі атаки: перегороджені барикадами та блок-постами вулиці, постаті українських воїнів, зруйновані будинки, переповнений вокзал.
Виставку відвідали Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Корея Дмитро Пономаренко, представники уряду автономної провінції Чеджу, керівники центрів світу. Серед них були й українці, які мешкають у Південній Кореї.
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