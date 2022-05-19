У Південній Кореї чоловік виявив в купленому холодильнику суму, що дорівнює $95 тис

11:15 16 серпня Київ, Україна

Дивовижні знахідки очікують часом покупців вживаних речей. Наприклад, чоловік з Південної Кореї придбав старий холодильник через інтернет-магазин. У холодильнику його чекав сюрприз у вигляді суми в розмірі 95 тисяч доларів.

Відзначається, що коли чоловік мив холодильник, то знайшов у ньому 2200 купюр на суму 110 мільйонів вон, що і складає близько 95 тисяч доларів.

В цей час правоохоронні органи намагаються встановити особу колишнього власника холодильника.

Якщо протягом шести місяців попередній власник не з'явиться, то чоловік, який знайшов гроші, зможе забрати їх собі. При цьому йому необхідно буде заплатити податок у розмірі 22% від вартості знайденої суми. В іншому випадку він повинен буде повернути всі гроші.

Як повідомлялося раніше, житель Таїланду знайшов в їжі рідкісну перлину.