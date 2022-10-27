В ЮНЕСКО стурбовані збитками, завданими культурним об'єктам в Україні

08:57 27 жовтня Київ, Україна

Агентство ООН з культури ЮНЕСКО заявило, що внаслідок російського вторгнення в Україну було завдано шкоди 207 культурним об'єктам в Україні. Про це в середу, 26 жовтня, повідомляє новинний канал AlJazeera.

Серед них: 88 релігійних об'єктів, 15 музеїв, 76 будівель, що становлять історичний та/або художній інтерес, 18 пам'ятників та 10 бібліотек.

"Ми дійшли висновку, що ситуація погана. Далі може стати ще гірше", - заявила директорка ЮНЕСКО з питань культури та надзвичайних ситуацій Кріста Піккат на пресконференції в Женеві.

Вона додала, що на цей час, під час війни, жоден із семи об'єктів всесвітньої спадщини, які перебувають на території України, не постраждав.

Свої висновки ЮНЕСКО робить, виходячи з даних Супутникового центру ООН ЮНОСАТ.

"Ґрунтуючись на звітах з місць, ЮНЕСКО надсилає до ЮНОСАТу список потенційно пошкоджених об'єктів. Потім запитує супутникові зображення у комерційних постачальників, і невелика група експертів вивчає різницю між фотографіями до і після. Команда зіставляє зображення, а потім може вказати часове вікно, в якому сталося пошкодження", - пояснила Кріста Піккат.

Вона додала, що ЮНЕСКО обговорювала з Києвом можливість вивезення об'єктів культурної спадщини із країни на час війни.

Раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко розповів, що був змушений звернутися за допомогою до ЮНЕСКО, щоб там сприяли збереженню музейних реквізитів та експонатів в Україні.