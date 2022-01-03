У японських бібліотеках з'явиться переклад української казки "Котигорошко"

14:50 03 січень Київ, Україна

У дитячих бібліотеках по всій Японії з'явиться переклад української казки "Котигорошко" із ілюстраціями Зої Скоропаденко, які художниця створила з урахуванням японської культурної специфіки.



Переклад казки підготував український мовознавець Іван Дзюб. Адаптувати текст допомагали професор Університету Кобе Гакуїн Йошихіко Окабе та викладачка Львівської політехніки Надія Гораль.



Проєкт координувало Посольство України у Японії. За словами другої секретарки посольства Віолетти Удовік, Котигорошко є своєрідним аналогом японського казкового героя Момотаро, що з’явився з середини величезного персика.

Казковий хлопчик надзвичайної сили Котигорошко народився від горошини та звільнив своїх братів та сестру з полону змія. Момотаро, народжений із персика, у казкових сюжетах теж боровся із чудовиськами.