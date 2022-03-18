А у вас був улюбленець-тамагочі? Ви не повірите, але цій культовій іграшці чверть століття! Як повідомило агентство Engadget, компанія, яка створила легендарну іграшку 90-х, вирішила до ювілею представити публіці новий девайс. Сучасне покоління Tamagotchi Smart випустили в форматі розумного годинника.

Тамагочі 21-го століття має сенсорне і голосове управління, за допомогою якого власники іграшки можуть розбудити і погладити свого вихованця.

Відзначається, що в Tamagotchi Smart є нові персонажі, про яких можна піклуватися.

Крім цього, на ринку з'являться окремі карти TamaSma. З їхньою допомогою власники тамагочі зможуть завантажувати на свої пристрої ексклюзивні персонажі і предмети.

Оскільки тамагочі представлене у вигляді смартгодинника, воно показує час, а також вимірює кроки. Передбачається, що в ньому є і функція плеєра.

Відомо, що спочатку Tamagotchi Smart вийде на японський ринок. І це буде в листопаді поточного року вартістю близько $60.

Нагадаємо, в 2017 році стало відомо про те, що в Японії відродили популярну 20 років тому іграшку тамагочі. На той момент її ціна становила 13,55 долара, однак купити її можна було виключно в японських магазинах.