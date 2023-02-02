У січні сайт проекту "Хочу жити" відвідало 4,7 млн ​​осіб з Росії

18:27 02 лютого Київ, Україна

У січні поточного року сайт проекту "Хочу жити", де можна отримати консультації щодо того, як безпечно здатися в український полон, відвідало 5,6 мільйона користувачів, 4,7 мільйона з яких з Росії. Кількість звернень зросла майже 50%.



Представник Координаційного штабу поводження з військовополоненими Андрій Юсов розповів, що найбільший інтерес спостерігають серед мешканців Москви, Санкт-Петербурга, Краснодарського краю, Ростовської та Нижегородської областей Росії.



Звертаються як військові ЗС Росії та члени їхніх сімей, і росіяни, яким загрожує мобілізація.

“На гарячих лініях проекту 24/7 залучено 10 операторів. Щодня вони приймають 50–100 дзвінків та звернень до чат-боту проекту, месенджери Telegram та WhatsApp. Що ж до тих російських військовослужбовців, які не користуються пропозицією проекту "Хочу жити" – їхня доля відображається у щоденних зведеннях Генштабу ЗСУ, – каже Юсов.

Юсов зазначив, що за власним бажанням полонені можуть повернутися додому через обмін або просити притулок в Україні та деяких країнах ЄС.



У січні поточного року сайт проекту "Хочу жити" відвідало також 350 тисяч людей з України, переважно з тимчасово окупованих територій. Проводити примусову мобілізацію там росія розпочала незадовго до повномасштабного вторгнення та, за оцінкою правозахисників, відправила на війну вже понад 100 тисяч чоловіків. Щонайменше 23 тисячі з них загинули.