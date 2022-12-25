У повітряному просторі України "зафіксували політ Санта Клауса"

09:31 25 грудня Київ, Україна

Повітряні сили України напередодні Різдва за григоріанським календарем опублікували скріншот карти проекту Flightradar24, де зафіксували "Санта Клауса у повітряному просторі України". Відповідний скрін був опублікований у ніч на неділю, 25 грудня у Facebook.

"Повітряні Сили України вітають Santa1 у повітряному просторі України та гарантують безпечний політ!", - йдеться у повідомленні.

На знімку замість символу літаків над Україною зображено олені та сани Санта Клауса.

Раніше президент Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом.

Нагадаємо, два роки тому під Києвом Санта на параплані розкидав цукерки.