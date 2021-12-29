У неділю у Львові розпочнеться фестиваль «Зимова Країна Мрій»

Этнофестивал «Країна Мрій» приглашает жителей Львова и гостей города 2 января отпраздновать новый год с «Вопли Видоплясова» и «Пирог Кнут».
На сцене гостей ожидает выступление основателя и идейного вдохновителя фестиваля «Країна Мрій» – Олега Скрипки, сообщили организаторы. Именно 2 января слушатели впервые вживую услышат новый хит группы «Новый Год».
Как отмечают организаторы, «Вопли Видоплясова» – рок-кумиры, культовая группа, известная своим творчеством не только в Украине, но и во всем мире – впервые актуализируют праздник, близкий каждому, одноименной песней «Новый Год». Музыка группы и их клипы передают атмосферу целых поколений и запечатлеваются в памяти, а теперь они готовы ярко продемонстрировать атмосферу драйва, новогоднего и рокерского задора, праздничного настроения и безудержного веселья во время празднования Нового Года на зимнем этнофестивале «Краина».
Кроме «Вопли Видоплясова», на фестивале будет выступать группа «Пирог Батиг» – музыкально-поэтический проект, целью которого является популяризация языка Края, с помощью музыкальных, поэтических и песенных форм. Творчество коллектива – аккуратная модернизация народного песенного наследия; музыкальная трактовка поэзии образцов разных лет, позволяющая проследить эволюцию языка с определенного периода.
Напомним, этнофестиваль «Країна Мрій» – это не только музыкальный фестиваль, но и атмосфера традиционного украинского Рождества.
Гости фестиваля могут посетить многие мастер-классы, погрузиться в ярмарочное разнообразие аутентичных изделий, вертепы, художественные мастерские, вкусную этническую кухню, детские активности, конкурсы и подарки от партнеров фестиваля.
Очень популярна на фестивале фабрика игрушек. Посетители увлеченно наблюдают за процессом работы стеклодува, узнают нюансы работы художника, участвуют в росписи стеклянных заготовок, которые изготовили на их глазах и забирают домой эксклюзивную авторскую игрушку, в изготовлении которой принимали непосредственное участие.
Вход на территорию фестиваля «Країна Мрій» свободный. Ворота открываются в 15:00.
Напомним, этнофестиваль «Країна Мрій» – это не только музыкальный фестиваль, но и атмосфера традиционного украинского Рождества.
Гости фестиваля могут посетить многие мастер-классы, погрузиться в ярмарочное разнообразие аутентичных изделий, вертепы, художественные мастерские, вкусную этническую кухню, детские активности, конкурсы и подарки от партнеров фестиваля.
Очень популярна на фестивале фабрика игрушек. Посетители увлеченно наблюдают за процессом работы стеклодува, узнают нюансы работы художника, участвуют в росписи стеклянных заготовок, которые изготовили на их глазах и забирают домой эксклюзивную авторскую игрушку, в изготовлении которой принимали непосредственное участие.
Вход на территорию фестиваля «Країна Мрій» свободный. Ворота открываются в 15:00.
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