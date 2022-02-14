В неділю Ватикан та Папа Римський молилися за Україну

13 лютого у Ватикані зібралися тисячі вірян. На головній площі Святого Петра на чолі з Папою Римським Франциском пройшла спільна молитва всіх небайдужих до України та долі її народу.
Перш ніж розпочати молитву, глава Католицької церкви назвав події, що відбуваються в Україні – тривожним знаком, додавши: «Я довіряю всі зусилля щодо досягнення миру заступництву Діви Марії та совісті відповідальних політиків».
Відразу після його вступного слова почалася молитва.
До слова, раніше понтифік назвав війну – безумством, висловивши надію, що Україна та Росія зможуть вирішити конфлікт мирним, дипломатичним шляхом. А 26 січня 2022 року одночасно у кількох країнах світу відбулася молитва за мир на українській землі. Папа Римський оголосив цей день як спеціальний день молитви, очоливши її проведення.
Перш ніж розпочати молитву, глава Католицької церкви назвав події, що відбуваються в Україні – тривожним знаком, додавши: «Я довіряю всі зусилля щодо досягнення миру заступництву Діви Марії та совісті відповідальних політиків».
Відразу після його вступного слова почалася молитва.
До слова, раніше понтифік назвав війну – безумством, висловивши надію, що Україна та Росія зможуть вирішити конфлікт мирним, дипломатичним шляхом. А 26 січня 2022 року одночасно у кількох країнах світу відбулася молитва за мир на українській землі. Папа Римський оголосив цей день як спеціальний день молитви, очоливши її проведення.
Нагадаємо, Папа Франциск має намір у 2022 році відвідати Україну. Однак про дату та терміни візиту Святого Отця поки що невідомо.
В Україні зазначили, що питання організації такого візиту перебуває на порядку денному. Український посол у Ватикані Андрій Юраш підтвердив, що наразі ще на стадії обговорення переговори щодо приїзду Папи Римського Франциска до України.
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