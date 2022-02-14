В неділю Ватикан та Папа Римський молилися за Україну

08:34 14 лютий Київ, Україна

13 лютого у Ватикані зібралися тисячі вірян. На головній площі Святого Петра на чолі з Папою Римським Франциском пройшла спільна молитва всіх небайдужих до України та долі її народу.



Перш ніж розпочати молитву, глава Католицької церкви назвав події, що відбуваються в Україні – тривожним знаком, додавши: «Я довіряю всі зусилля щодо досягнення миру заступництву Діви Марії та совісті відповідальних політиків».



Відразу після його вступного слова почалася молитва.



До слова, раніше понтифік назвав війну – безумством, висловивши надію, що Україна та Росія зможуть вирішити конфлікт мирним, дипломатичним шляхом. А 26 січня 2022 року одночасно у кількох країнах світу відбулася молитва за мир на українській землі. Папа Римський оголосив цей день як спеціальний день молитви, очоливши її проведення.



Нагадаємо, Папа Франциск має намір у 2022 році відвідати Україну. Однак про дату та терміни візиту Святого Отця поки що невідомо.



В Україні зазначили, що питання організації такого візиту перебуває на порядку денному. Український посол у Ватикані Андрій Юраш підтвердив, що наразі ще на стадії обговорення переговори щодо приїзду Папи Римського Франциска до України.