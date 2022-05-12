У неділю в Чернігові пройшов фестиваль близнюків. ВІДЕО

12:55 09 серпня Київ, Україна

Участь у п'ятому фестивалі CheTwinsFest 2021 взяли 85 пар близнюків і двійнят різного віку. Свято пройшло вчора в Чернігові.

Про це повідомила представниця ГО Чернігів Європейський Тетяна Децюк.



Учасників чекали цікаві розважальні локації, фотозона, розіграш подарунків.



Фестиваль почали проводити в 2017 році, в 2018-му встановили два рекорди України: найбільша кількість двійнят на одній локації (100 пар) і найбільша різниця у віці між двійнятами.



Щорічно свято проводиться в різних місцях. В цьому році вибрали вулицю Святомиколаївська в Чернігові через дискусії, чи варто зробити її пішохідною. Для проведення фестивалю в ці вихідні тут обмежили рух транспорту.