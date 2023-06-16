У Вінницю прибуло 16 вагонів Tram2000 із Цюриха

14:20 30 травня Київ, Україна

У Вінницю прибуло 16 вагонів Tram2000 з останньої партії, поставленої швейцарським містом Цюрих.



Про це у своєму повідомленні у соціальній мережі Facebook оголосив мер Вінниці Сергій Моргунов.



Він зазначив, що останній трамвай із цієї партії було доставлено з Цюриха 27 травня, і ще 19 вагонів очікуються найближчим часом.



Вагони "Tram2000" будуть виведені на міські рейки, коли буде завершено їхню технічну та юридичну підготовку. Планується, що запуск нових трамваїв вже відбудеться цього літа, за словами мера Моргунова.



У міській раді Вінниці додали, що цього року місто планує прийняти загалом 16 вагонів.



А в період з 2024 по 2026 роки заплановано передачу інших вагонів та інших компонентів, включаючи трамвайні рейки.



Поява Tram 2000 дозволить замінити застарілі моделі трамваїв Mirage, які зараз експлуатуються у Вінниці.