У вінницькому міському транспорті проїзд подорожчав удвічі

13:48 02 серпня Київ, Україна

З учорашнього дня міська влада міста Вінниця підняла вартість проїзду в міському транспорті вдвічі. Тепер він становить 8 гривень.



Про це повідомили в КП "Вінницька транспортна компанія" ("ВТК").



"Нові тарифи на проїзд в міському комунальному транспорті встановив виконком міської ради ще 15 липня, а 1 серпня вони набули чинності", - повідомили в компанії.



Відзначається, що новий тариф на проїзд в муніципальному транспорті буде єдиним - 8 грн за поїздку в трамваї, тролейбусі або автобусі. Незважаючи на те, що проїзд для пасажирів подорожчав удвічі, для підприємства-перевізника він буде збитковим.



У ВТК відзначили, що вартість електронних проїзних квитків залишається пільговою. Так, безлімітний за кількістю поїздок місячний квиток коштуватиме 750 грн. А проїзний на 130 поїздок - 510 грн. Вартість студентського проїзного складе 255 грн, учнівський місячний квиток коштуватиме 155 грн.



Останній раз вартість проїзду в муніципальному транспорті Вінниці змінювалася три роки тому.