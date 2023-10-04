На Вінниччині загинуло понад 3000 осетрових риб загальною вагою 9 тонн

14:50 04 жовтня Київ, Україна

На Вінниччині зафіксовано масову загибель риби в аквакультурному господарстві Ukrainian Caviar Berry, повідомляє Вінницький рибоохоронний патруль 4 жовтня.



На місці було зафіксовано загибель близько 3000 осетрових риб вагою дев'ять тонн, включаючи маткові поголів'я осетра та білуги.



Місце події також було оглянуто представниками Державної екологічної інспекції, Держпродспоживслужби, співробітниками поліції та прокуратури Вінницької області. Взято проби води для визначення вмісту забруднюючих речовин.



В Ukrainian Caviar Berry зазначили, що за одну ніч було знищено найбільше стадо племінного азовського осетра. Компанія також висловила занепокоєння з приводу забруднення води в річці Південний Буг, яке, за їхніми словами, мало негативний вплив на рибне населення.



Наразі проводиться досудове розслідування випадку.