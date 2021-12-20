У Вінниці стартував масштабний проєкт зі створення туристичного хаба

11:45 17 березень Київ, Україна

У самому центрі міста Вінниця планується відкрити найбільший туристичний хаб в Україні, вже розпочато роботи з реконструкції будівлі, в якій він буде розташовуватися.

Про це у Фейсбуці повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

«Нарешті приступаємо до практичної реалізації масштабного проєкту зі створення Туристичного хаба Вінниці - роботи з реконструкції приміщення стартували. Нагадаю, найбільший турхаб в Україні ми плануємо відкрити в самому центрі міста - це будівля по вул. Соборній, 89. Цього року плануємо завершити I етап цього проєкту, а повноцінно Туристичний хаб Вінниці запрацює вже у 2022 році», - повідомив Моргунов.

За його словами, хаб об'єднає зручні сервіси для гостей Вінниці з місцем для розвитку креативного підприємництва. Сучасний інформаційний центр, який запрацює у стінах туристичного хаба, зможе доповнити програми відвідування Вінниці цікавими пропозиціями як щодо міста, так і щодо подорожей по регіону. Він має на меті продовжити перебування туристів у Вінниці і, як наслідок, позитивно впливати на розвиток індустрії гостинності, створення нових робочих місць в цій сфері і збільшення надходжень до місцевого бюджету.

Після завершення реконструкції будівлі біля входу буде встановлено перший в місті інтерактивний туристичний кіоск, де гості Вінниці зможуть отримувати необхідну інформацію цілодобово. Всередині і зовні розмістять зручні місця для відпочинку та облаштують подієвий майданчик, де регулярно відбуватимуться лекції, тренінги, майстер-класи та інші заходи.