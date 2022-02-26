У Вінниці проїзд в маршрутках зросте до 10 гривень

15:42 31 травень Київ, Україна

З 1 червня у Вінниці зміниться тариф на проїзд в маршрутках - виросте до 10 гривень, а приватні перевізники перейдуть на безготівкову оплату проїзду.

Зміна ціни на проїзд в першу чергу викликана подорожчанням усіх складових тарифу. Крім того, відбулося значне падіння пасажиропотоку (на 62,1%), яке виникло в результаті введення карантину через епідемію COVID-19, повідомляє пресслужба міськради Вінниці.

При цьому перевізники обіцяють зберегти соціальні зобов'язання і продовжувати здійснювати безкоштовні перевезення деяких пільгових категорій населення, а школярів до 6 класу під час навчання - за пів ціни.



Також затверджено тариф 12 грн за одну поїздку на перевезення пасажирів в приєднаних до Вінниці громадах (маршрути №30А та №30Б) і на нічному маршруті № 25Н (перевозить пасажирів з 22:00 до 6:00).



Крім того, перевізників зобов'язали встановити валідатори для безготівкової оплати за проїзд.