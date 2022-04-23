У Вінниці хочуть перенести карантин вихідного дня на будні дні

13:09 25 листопада Київ, Україна

На допомогу місцевим підприємцям міська влада Вінниці хоче перенести карантин вихідного дня на дні будні.

Про це з посиланням на заступника мера міста Андрія Очеретного повідомляє vlasno.info в середу, 25 листопада.



Підприємцям буде легше працювати, і вони отримають виторг і зможуть виплатити всю заробітну плату своїм працівникам, вважає міська влада.



"Ми пропонуємо обласній комісії ТЕБ та НС перенести умовні вихідні дні на понеділок і вівторок... Також написали таке ж звернення до прем'єр-міністра України", - сказав Очеретний.



За його словами, для підприємців ініціюватимуть скасування єдиного податку. Йдеться про податок для першої та другої груп.