У Вільнюсі знайшли спосіб показати пасажирам російських поїздів реальні кадри війни проти України

21:07 25 березня Київ, Україна

На пероні Вільнюського залізничного вокзалу 25 березня відкрилася спеціальна виставка. Вона призначена для пасажирів поїздів із Росії до Калінінграда, які проїжджають Вільнюс та всю Литву транзитом без зупинок. На огорожі колії, якою йде поїзд, розміщені плакати

із фотографіями трагічних наслідків російського вторгнення в Україну.

Виставку було організовано Литовською залізницею спільно з Литовським клубом фотокореспондентів.. Було відібрано 24 пронизливі знімки, що відображають реальність війни. Серед них є кадри з атакованих Києва та Маріуполя від українських фотографів Євгена Малолєтки та Максима Дондюка.

«Ця виставка покликана донести інформацію про війну, яку веде російська влада. Ми підібрали зображення, які емоційно передають ту жорстоку реальність, з якою наразі стикається народ України.. Цією виставкою ми хочемо показати, що у вільній країні неможливо втекти від реальності», - сказав Йонас Стаселіс, президент Литовського клубу фотокореспондентів.

Російські транзитні потяги проходять через Вільню щодня, близько ста разів на місяць. Це поїзд Москва-Калінінград, а також поїзди до Калінінграда з Санкт-Петербурга та Адлера.



Фото розмістили на висоті вікон поїздів. Навіть проїжджаючи вокзал на повній швидкості, пасажири змогли б розглянути знімки та прочитати написи.. Але щоб їм було краще видно, кожен російський потяг на якийсь час зупинятимуть на вокзалі.



