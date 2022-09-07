В угорських шкільних підручниках дітей налаштовують проти України

12:27 07 вересня Київ, Україна

Угорська освітня програма, яка хитається разом із настроями уряду, вдарила по Україні. Педагоги почали знаходити у підручниках ознаки того, що дітей програмують на антиукраїнські настрої.



Йдеться про офіційний підручник з географії для 8 класу, який розробив державний центр OFI та який є обов'язковою навчальною книгою для угорських учнів.



Там угорські автори позбавили Україну суверенітету над кримськими горами, повідомивши дітям, що Карпати – єдині гори в Україні, "біля підніжжя яких розташовані історичні угорські міста: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст".



У розділі новітньої історії угорських учнів переконують у тому, що в Україні йде громадянська війна, до якої росія не причетна.

“У багатонаціональній Україні розподіл територією національностей дуже нерівномірний. Більшість – це українці за національністю, але на сході країни значна частина росіян, а на Кримському півострові вони становлять більшість. Дві східнослов'янські мови (російська, українська) дуже схожі, а п'ята частина населення розмовляє змішаною російсько-українською мовою. Незважаючи на це, дві етнічні групи часто ворогують одна з одною. Їхнє протистояння також спровокувало збройний конфлікт за Кримський півострів”, – стверджують автори підручника.

Укладачі із державного центру освіти додали підпис-питання для школярів: "Кому з них може належати Україна?" Текст супроводжується наступним малюнком.

Крім того, у підручнику зазначається, що Україна – погане місце для проживання, а угорці, які опинилися в Україні, страждають найбільше.

“Здоров'я населення погане, люди можуть розраховувати на найнижчу тривалість життя на континенті. Загальна економічна ситуація в Україні не є сприятливою для угорців, до того ж Закарпаття є одним із найвідсталіших районів”, – пояснюється у підручнику.

В Україні відреагували на підручник із антиукраїнською пропагандою в Угорщині.



Міністерство закордонних справ України вимагає якнайшвидшого виправлення неправдивої та перекрученої інформації про Україну у шкільному підручнику з географії в Угорщині. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.



За його словами, відомству відома ситуація з угорським підручником з географії для восьмого класу.