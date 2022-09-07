В угорських шкільних підручниках дітей налаштовують проти України

Угорська освітня програма, яка хитається разом із настроями уряду, вдарила по Україні. Педагоги почали знаходити у підручниках ознаки того, що дітей програмують на антиукраїнські настрої.
Йдеться про офіційний підручник з географії для 8 класу, який розробив державний центр OFI та який є обов'язковою навчальною книгою для угорських учнів.
Там угорські автори позбавили Україну суверенітету над кримськими горами, повідомивши дітям, що Карпати – єдині гори в Україні, "біля підніжжя яких розташовані історичні угорські міста: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст".
У розділі новітньої історії угорських учнів переконують у тому, що в Україні йде громадянська війна, до якої росія не причетна.
Йдеться про офіційний підручник з географії для 8 класу, який розробив державний центр OFI та який є обов'язковою навчальною книгою для угорських учнів.
Там угорські автори позбавили Україну суверенітету над кримськими горами, повідомивши дітям, що Карпати – єдині гори в Україні, "біля підніжжя яких розташовані історичні угорські міста: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст".
У розділі новітньої історії угорських учнів переконують у тому, що в Україні йде громадянська війна, до якої росія не причетна.
Укладачі із державного центру освіти додали підпис-питання для школярів: "Кому з них може належати Україна?" Текст супроводжується наступним малюнком.
Крім того, у підручнику зазначається, що Україна – погане місце для проживання, а угорці, які опинилися в Україні, страждають найбільше.
В Україні відреагували на підручник із антиукраїнською пропагандою в Угорщині.
Міністерство закордонних справ України вимагає якнайшвидшого виправлення неправдивої та перекрученої інформації про Україну у шкільному підручнику з географії в Угорщині. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
За його словами, відомству відома ситуація з угорським підручником з географії для восьмого класу.
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