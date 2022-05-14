У Великобританії запрацював перший аудіогід українською

У лондонському Тауері, який є однією з найстаріших споруд Англії та історичним центром Лондона, з'явився український аудіогід.
Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави.
У жовтні 2020 року дружина президента, перебуваючи в Лондоні, була присутня під час підписання Меморандуму з Адміністрацією історичних королівських палаців про створення першого аудіогіда українською мовою у Великобританії. Тепер у всесвітньо відомому Тауері з'явилася можливість прослухати екскурсію українською.
Тауер - архітектурний символ Великобританії, музей-пам'ятник. Ця фортеця розташована на північному березі Темзи, в історичному центрі столиці країни - Лондона. За час свого існування комплекс споруд встиг побути арсеналом, скарбницею, місцем зберігання королівських коштовностей, але найвідомішим Тауер став як в'язниця.
Тауер - архітектурний символ Великобританії, музей-пам'ятник. Ця фортеця розташована на північному березі Темзи, в історичному центрі столиці країни - Лондона. За час свого існування комплекс споруд встиг побути арсеналом, скарбницею, місцем зберігання королівських коштовностей, але найвідомішим Тауер став як в'язниця.
Для британців Тауер має особливе історичне значення. Зараз це скарбниця з унікальними експозиціями внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Як відзначили в Офісі Президента, запуск першого аудіогіда українською мовою у Великобританії - це важливий крок для популяризації нашої культури і відкриття нових можливостей для українців, які живуть за кордоном або подорожують в інші країни.
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