У Великобританії запрацював перший аудіогід українською

06:53 11 серпня Київ, Україна

лондонському Тауері, який є однією з найстаріших споруд Англії та історичним центром Лондона, з'явився український аудіогід.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави.

«За останній рік, починаючи з червня 2020-го, незважаючи на складну ситуацію у всьому світі і невпинну боротьбу з коронавірусом, нам вдалося поширити українську мову по 27 локаціях, запустивши аудіогіди в найвідоміших культурних пам'ятках планети. Впевнена, що це тільки початок нашої великої місії. Є ще безліч цікавих місць в світі, де скоро буде звучати українська мова», - сказала Зеленська.

У жовтні 2020 року дружина президента, перебуваючи в Лондоні, була присутня під час підписання Меморандуму з Адміністрацією історичних королівських палаців про створення першого аудіогіда українською мовою у Великобританії. Тепер у всесвітньо відомому Тауері з'явилася можливість прослухати екскурсію українською.



Тауер - архітектурний символ Великобританії, музей-пам'ятник. Ця фортеця розташована на північному березі Темзи, в історичному центрі столиці країни - Лондона. За час свого існування комплекс споруд встиг побути арсеналом, скарбницею, місцем зберігання королівських коштовностей, але найвідомішим Тауер став як в'язниця.





Для британців Тауер має особливе історичне значення. Зараз це скарбниця з унікальними експозиціями внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як відзначили в Офісі Президента, запуск першого аудіогіда українською мовою у Великобританії - це важливий крок для популяризації нашої культури і відкриття нових можливостей для українців, які живуть за кордоном або подорожують в інші країни.