У Василькові збудують модульне житло на 350 місць

У Васильківській громаді Київської області збудують тимчасове модульне містечко на 350 місць, розповіла голова Василькова Наталія Баласинович.
Будівництво планується розпочати з 21 серпня.
Будівництво планується розпочати з 21 серпня.
Там поселять місцевих мешканців багатоквартирного будинку, який 28 лютого зруйнували російські ракети, а також ВПО.
За словами Баласинович, зараз на території Васильківської громади зареєстровано понад п'ять тисяч внутрішньо переміщених осіб.
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