У Василькові збудують модульне житло на 350 місць

13:52 18 серпня Київ, Україна

У Васильківській громаді Київської області збудують тимчасове модульне містечко на 350 місць, розповіла голова Василькова Наталія Баласинович.

Будівництво планується розпочати з 21 серпня.
«Зараз ми займаємося комунікаціями та благоустроєм. Хоча кімнати невеликі, але вони повністю мебльовані. І там все необхідне, щоби якийсь період там можна прожити», – каже Наталія Баласинович.
Там поселять місцевих мешканців багатоквартирного будинку, який 28 лютого зруйнували російські ракети, а також ВПО.
 
За словами Баласинович, зараз на території Васильківської громади зареєстровано понад п'ять тисяч внутрішньо переміщених осіб.