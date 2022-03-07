В Ужгороді пройде незвичайний сплав по річці

"Ужгородська регата" повертається після вимушеної перерви через пандемію, веселе спортивне змагання заплановано на 25 липня.
Про це повідомляють організатори на офіційній сторінці події в Фейсбуці.
Як зазначається в правилах змагання, кількість членів екіпажу не обмежена, але до фінішу "судно" повинно прийти з повним складом.
Старт - пляж біля Підзамкового мосту (правий берег Ужа), фініш - за мостом Масарика, навпроти готелю "Ужгород" (лівий берег Ужа).
За результатами регати переможців нагородять в наступних номінаціях: "Летючий голландець" (найшвидше судно), "Веселий Роджер" (найоригінальніше судно), "Чорна каракатиця" (найшвидше судно серед саморобних), "Ноїв ковчег" (найчисленніший екіпаж).
Як повідомляється, в разі незадовільних погодних умов і стану річки "Ужгородську регату" можуть перенести на більш пізній термін, про це організатори повідомлять додатково.
Перша "Ужгородська регата" відбулася 11 липня 2010 року, фестиваль був одним з наймасовіших щорічних заходів в Ужгороді. У минулому році змагання не проводилися через пандемію.
За результатами регати переможців нагородять в наступних номінаціях: "Летючий голландець" (найшвидше судно), "Веселий Роджер" (найоригінальніше судно), "Чорна каракатиця" (найшвидше судно серед саморобних), "Ноїв ковчег" (найчисленніший екіпаж).
Як повідомляється, в разі незадовільних погодних умов і стану річки "Ужгородську регату" можуть перенести на більш пізній термін, про це організатори повідомлять додатково.
Перша "Ужгородська регата" відбулася 11 липня 2010 року, фестиваль був одним з наймасовіших щорічних заходів в Ужгороді. У минулому році змагання не проводилися через пандемію.
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