В Ужгороді пройде незвичайний сплав по річці

16:03 07 червень Київ, Україна

"Ужгородська регата" повертається після вимушеної перерви через пандемію, веселе спортивне змагання заплановано на 25 липня.

Про це повідомляють організатори на офіційній сторінці події в Фейсбуці.

"Регату проведуть в останню неділю липня - традиційний заплив на саморобних плавзасобах по мілководному Ужу. До участі запрошуються будь-які немоторні плавальні засоби - човни, надувні човни, плоти і т.п. Вітаються саморобні конструкції, оригінальний декор і костюми", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається в правилах змагання, кількість членів екіпажу не обмежена, але до фінішу "судно" повинно прийти з повним складом.

Старт - пляж біля Підзамкового мосту (правий берег Ужа), фініш - за мостом Масарика, навпроти готелю "Ужгород" (лівий берег Ужа).



За результатами регати переможців нагородять в наступних номінаціях: "Летючий голландець" (найшвидше судно), "Веселий Роджер" (найоригінальніше судно), "Чорна каракатиця" (найшвидше судно серед саморобних), "Ноїв ковчег" (найчисленніший екіпаж).



Як повідомляється, в разі незадовільних погодних умов і стану річки "Ужгородську регату" можуть перенести на більш пізній термін, про це організатори повідомлять додатково.



Перша "Ужгородська регата" відбулася 11 липня 2010 року, фестиваль був одним з наймасовіших щорічних заходів в Ужгороді. У минулому році змагання не проводилися через пандемію.