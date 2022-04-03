В Ужгороді відкрили першу в місті мініскульптуру з аудіосупроводом

09:48 07 липня Київ, Україна

На честь всесвітньо відомого американського колективу «Дикий Захід» на чолі з Буффало Біллом в Ужгороді встановили мініскульптуру з аудіосупроводом.

Про це повідомили в благодійному фонді, якому належить ідея і втілення нової ужгородської мініскульптури.

«Ця мініатюрка, з одного боку, показує, яка цікава подія відбулася в Ужгороді: найбільш масова, видовищна і красива атракція в історії нашого міста. Сучасні городяни про неї майже нічого не знають. З іншого боку, показує, де саме були кордони Ужгорода в 1906 році», - каже історик Ігор Прохненко.

За його словами, 27 червня 1906 року в Ужгороді відбувся виступ всесвітньо відомого американського колективу «Дикий Захід» на чолі з Вільямом Фредеріком Коді на прізвисько Буффало Білл. У грандіозному шоу тоді взяли участь близько 1300 осіб і тварин. Після європейських столиць відвідування Ужгорода «Диким Заходом Буффало Білла» стало справжньою сенсацією. Мініскульптура є подарунком Фонду Андрія Півня жителям і гостям краю і покликана підвищити імідж, привабливість Ужгорода та Закарпаття.

Як повідомили в благодійному фонді, фігурку встановили в Ужгороді після Дня незалежності, який народ США відсвяткував 4 липня. Вона має аудіоcупровід, тому може сама про себе розповісти двома мовами: українською та англійською. Досить зісканувати на телефон QR-код, і Буффало Білл розповість про гастролі свого колективу в Ужгороді.

Новий культурний та історичний об'єкт в Ужгороді покликаний розширити туристичну карту міста і привабити туристів.



Також цікаво, що скульптурка Буффало Білла має сучасну систему захисту: в разі потенційної загрози пошкодження, мініскульптура зможе надіслати до правоохоронних органів сигнал про небезпеку.