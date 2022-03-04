В управлінні з надзвичайних ситуацій на Одещині зіграли весілля

16:46 04 березень Київ, Україна

І цю країну хочуть перемогти? Країну, де в укриттях народжуються діти, а актових залах пожежних частин створюються нові сім'ї та майбутнє нашої держави???!!!!

У разі військового стану начальники Головних управлінь можуть одружити співробітників. Коханню немає перешкод, сьогодні нова сім'я Рудковських це довела.

Одруження відбулося сьогодні у Головному управлінні з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Одеській області.

Він – рятувальник з Одещини, а вона – донька рятівниці з Одещини. Вони давно цього хотіли та готувалися. І дуже засмутилися, що через цю ситуацію все доведеться відкласти. Але їхні друзі та колеги вирішили зробити їм справжній сюрприз та організували для них весілля



Сьогодні плакали всі та плакали від щастя. І плакати ми будемо лише так! Бо не одна сволота, яка прийшла до нас зі зброєю, не відніме наші мрії, нашу спрагу свободи, наше почуття гумору та нашу любов!