В Умані затримали антисеміта

Житель Умані, де традиційно щороку збираються тисячі хасидів на святкування свого нового року, поширював в соцмережах заклики до дискримінації людей єврейської національності. Правоохоронці вирахували антисеміта та затримали за розпалювання міжнаціональної ворожнечі між євреями й українцями.

"Житель Умані на персональній сторінці в одній з популярних соціальних мереж систематично розміщував деструктивні повідомлення із закликами до расової ворожнечі та ненависті. Він публікував дискримінаційні статті щодо єврейської національності, де принижував честь і гідність її представників, і закликав до знищення громадян цієї нації", - йдеться в повідомленні.

За попередніми висновками експертів, опубліковані правопорушником матеріали містять прямі заклики до проведення геноциду, повного або часткового знищення етнічної чи расової групи населення. Крім того, окремі публікації провокують виникнення міжнаціональної ворожнечі.

Під час обшуку за місцем проживання пропагандиста виявлені мобільні пристрої і комп'ютерна техніка з доказами протиправної діяльності.

В рамках відкритого кримінального провадження за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ч.1 ст.161 КК України) тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Раніше повідомлялося, що в Умані на паломників-хасидів склали сім протоколів. Виявлені порушення стосуються незаконного прибуття в Україну, порушень карантину та громадського порядку.

Нагадаємо, біля могили духовного лідера хасидів цадика Нахмана в Умані правоохоронці встановили відразу два блок-пости. Один - на під'їзді, а другий безпосередньо біля могили.