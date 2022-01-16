В Умані будівництвом басейну зайнялася компанія депутата міськради – витрати зросли вдвічі

13:15 14 січень Київ, Україна

Майже вдвічі зросла вартість будівництва басейну у місті Умань Черкаської області. Про це повідомляють журналісти із посиланням на Прозорро.



Проводити будівельні роботи мала фірма «МБП-Тепломережа», яка приходила на торги двічі. Минулого року компанія уклала угоду з місцевою владою вартістю 82 мільйони гривень. Згодом їй було виділено ще 32 мільйони на додаткові роботи. Зрештою було вирішено провести новий тендер, на якому ціна на будівництво басейну зросла вдвічі — до 190 мільйонів гривень.



Економія за результатами проведеного тендеру становила лише 0,6%. Також відомо, що єдиним конкурентом переможця на аукціоні було підприємство «Уманьрембуд 2». Наразі цю закупівлю перевіряє Держаудитслужба через виявлені ознаки порушень.



Переможець - компанія «МБП-Тепломережа» зі статутним капіталом 1 тисяча грн належить одному з депутатів Уманської міськради. У 2019 році вона отримала штраф від АМКУ за змову на тендері щодо будівництва фонтану. Проте згодом скасувала штраф у суді.