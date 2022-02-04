В "Укрзалізниці" з'явився літній одеський напрямок

10:30 17 травень Київ, Україна

В "Укрзалізниці" з'явився новий літній одеський напрямок поїздів. Вони будуть виїжджати з Чернігова і Сум ввечері, а в Одесу прибувати ближче до обіду.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.



Поїзд № 213/214 Суми - Одеса курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня, в зворотному напрямку - по парних числах від 16 червня.



Поїзд № 204/203 Чернігів (Ніжин) - Одеса курсуватиме з 17 червня по непарних числах, у зворотному напрямку - по парних числах.



У обох поїздів буде зручний розклад вечірнього відправлення з Сум о 19:34 і з Чернігова о 21:58 і прибуття в Одесу об 11:33.