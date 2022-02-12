В "Укрзалізниці" з'явилася нова послуга - онлайн-бібліотека

11:02 20 травень Київ, Україна

Керівництво "Укрзалізниці" надає своїм пасажирам низку додаткових послуг, серед них новинка - онлайн-бібліотека.
 
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Відзначається, що скористатися бібліотекою може кожен пасажир "Укрзалізниці" за посиланням https://partner.librarius.com.ua/promo/uzd або за допомогою інформаційних наклейок з QR-кодом у вагонах поїздів. Після сканування коду будуть завантажені додатки на базі операційних систем iOS або Android, а якщо він вже встановлений, то посилання направить безпосередньо в "залізничний" каталог LibrariUZ. У каталозі представлені безкоштовні і платні книги, які стосуються теми залізниці або часто вибираються пасажирами в дорогу. В цілому бібліотека налічує близько 5000 книг, третина з яких - безкоштовні.

Доступ до онлайн-бібліотеки відкривається за всіма маршрутами прямування поїздів "Укрзалізниці", втім, рекомендується завантажувати книги під час зупинок поїзда на станціях за умови стабільного мобільного зв'язку.
 
"Запуск онлайн-бібліотеки в поїздах - складова частина нашого плану з розширення переліку додаткових сервісів "Укрзалізниці", що дозволить поліпшити досвід від подорожі в цілому. Для пасажирів наших поїздів вже звично читати в дорозі, ми давно звернули увагу, що такий сервіс став би в нагоді і вирішив би проблему носіння книг з собою або пошуку нелегального і низькоякісного контенту в мережі. До речі, на реалізацію ідеї з бібліотекою взагалі не витрачалися кошти "Укрзалізниці" - це повністю партнерський проєкт, я вважаю окремим досягненням: нам вдалося і поліпшити пасажирський досвід, і заощадити державні кошти. Наша мета - наповнити подорож пасажирів змістом і емоціями, на противагу стандартній доставці з пункту А в пункт Б", - прокоментував в.о. члена правління, керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.
Фото: В
 
"Для нас разом із залізницею це крок до популяризації читання серед українців, оскільки освіченість нації безпосередньо впливає на її добробут. Тепер пасажир зможе читати і слухати як онлайн, так і без підключення до Інтернету, що дуже важливо в дорозі, де зв'язок не завжди стабільний. Весь представлений контент - легальний, а переважна більшість книг - українською мовою. Крім того, є ще великий асортимент літератури англійською мовою, який постійно поповнюється, а в найближчих планах у нас - довести кількість книг в каталозі до 10 000 і активно рухатися далі. Тому пасажирам поїздів "Укрзалізниці" точно буде цікавіше в дорозі", - зазначив засновник проєкту Librarius Антон Мартинов.

Нагадаємо, що оновлений перелік додаткових сервісів "Укрзалізниці" поки налічує онлайн-кінотеатр з доступом до сотні фільмів українською, 3 види ланчбокс-меню в поїздах Інтерсіті+, а також знижки на таксі на/з вокзалів в 6 найбільших містах України.