В "Укрзалізниці" з'явилася нова послуга - онлайн-бібліотека

11:02 20 травень Київ, Україна

Керівництво "Укрзалізниці" надає своїм пасажирам низку додаткових послуг, серед них новинка - онлайн-бібліотека.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".



Відзначається, що скористатися бібліотекою може кожен пасажир "Укрзалізниці" за посиланням https://partner.librarius.com.ua/promo/uzd або за допомогою інформаційних наклейок з QR-кодом у вагонах поїздів. Після сканування коду будуть завантажені додатки на базі операційних систем iOS або Android, а якщо він вже встановлений, то посилання направить безпосередньо в "залізничний" каталог LibrariUZ. У каталозі представлені безкоштовні і платні книги, які стосуються теми залізниці або часто вибираються пасажирами в дорогу. В цілому бібліотека налічує близько 5000 книг, третина з яких - безкоштовні.



Доступ до онлайн-бібліотеки відкривається за всіма маршрутами прямування поїздів "Укрзалізниці", втім, рекомендується завантажувати книги під час зупинок поїзда на станціях за умови стабільного мобільного зв'язку.

"Запуск онлайн-бібліотеки в поїздах - складова частина нашого плану з розширення переліку додаткових сервісів "Укрзалізниці", що дозволить поліпшити досвід від подорожі в цілому. Для пасажирів наших поїздів вже звично читати в дорозі, ми давно звернули увагу, що такий сервіс став би в нагоді і вирішив би проблему носіння книг з собою або пошуку нелегального і низькоякісного контенту в мережі. До речі, на реалізацію ідеї з бібліотекою взагалі не витрачалися кошти "Укрзалізниці" - це повністю партнерський проєкт, я вважаю окремим досягненням: нам вдалося і поліпшити пасажирський досвід, і заощадити державні кошти. Наша мета - наповнити подорож пасажирів змістом і емоціями, на противагу стандартній доставці з пункту А в пункт Б", - прокоментував в.о. члена правління, керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

"Для нас разом із залізницею це крок до популяризації читання серед українців, оскільки освіченість нації безпосередньо впливає на її добробут. Тепер пасажир зможе читати і слухати як онлайн, так і без підключення до Інтернету, що дуже важливо в дорозі, де зв'язок не завжди стабільний. Весь представлений контент - легальний, а переважна більшість книг - українською мовою. Крім того, є ще великий асортимент літератури англійською мовою, який постійно поповнюється, а в найближчих планах у нас - довести кількість книг в каталозі до 10 000 і активно рухатися далі. Тому пасажирам поїздів "Укрзалізниці" точно буде цікавіше в дорозі", - зазначив засновник проєкту Librarius Антон Мартинов.



Нагадаємо, що оновлений перелік додаткових сервісів "Укрзалізниці" поки налічує онлайн-кінотеатр з доступом до сотні фільмів українською, 3 види ланчбокс-меню в поїздах Інтерсіті+, а також знижки на таксі на/з вокзалів в 6 найбільших містах України.