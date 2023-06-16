В «Укрзалізниці» працюють над «жіночими купе»

14:17 23 травня Київ, Україна

В українських потягах може з'явитись купе для жінок. "Жіночі купе" введуть в експериментальному режимі на кількох маршрутах далекого сполучення.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

"Їх тестуватимуть протягом кількох місяців, після чого разом із суспільством та фахівцями прийматимуть рішення щодо масштабування. Це буде залежати від «реального попиту та відгуків»", - кажуть в УЗ.

На першому етапі купити квитки в жіночі купе можна буде лише через додаток «Укрзалізниці». Такі місця продаватимуть без додаткової плати.

У 2010 році компанія вже вводила таку послугу, але вона не мала попиту, адже була доступна виключно в касах, зазначили в УЗ.

«Ми розуміємо, що жіночі купе – не панацея, а лише тимчасовий посилюючий елемент у комплексі рішень, які лікуватимуть коріння проблеми. А проблема глибша і потребує системної сексуальної освіти на національному рівні, розмежування понять мужності та агресії у виховному процесі (коли сила не трансформується у вседозволеність), а також реформ судової системи», – сказав керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського спрямування «Укрзалізниці» Олександр Шевченко.

У поїздах також розвиватиметься комплекс заходів із тривожними кнопками та сигналізацією в купе, відеоспостереженням, посиленим патрулюванням та невідворотним покаранням за будь-який доведений прояв домагань, кажуть в «Укрзалізниці».