В «Укрзалізниці» працюють над «жіночими купе»

В українських потягах може з'явитись купе для жінок. "Жіночі купе" введуть в експериментальному режимі на кількох маршрутах далекого сполучення.
Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".
На першому етапі купити квитки в жіночі купе можна буде лише через додаток «Укрзалізниці». Такі місця продаватимуть без додаткової плати.
У 2010 році компанія вже вводила таку послугу, але вона не мала попиту, адже була доступна виключно в касах, зазначили в УЗ.
У поїздах також розвиватиметься комплекс заходів із тривожними кнопками та сигналізацією в купе, відеоспостереженням, посиленим патрулюванням та невідворотним покаранням за будь-який доведений прояв домагань, кажуть в «Укрзалізниці».
Петицію з вимогою ввести окремі вагони для жінок та чоловіків у поїздах «Укрзалізниці» зареєстрували у травні 2023-го. Автори петиції пропонують додати, принаймні, по одному роздільному вагону на довгих рейсах, які знаходяться в дорозі довше шести годин.
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