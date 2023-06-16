В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми України на 14 червня

12:19 14 червня Київ, Україна

Потреби споживачів зараз покриваються електроенергією, яку виробляють виключно українські електростанції, повідомили в "Укренерго" станом на ранок 14 червня.

З початку доби запрацював після планового ремонту один із атомних блоків. Повернення ясної погоди дозволило активізувати вироблення електроенергії на сонячних електростанціях.



У той самий час разом із зниженням рівня повені знижується і виробництво електроенергії на гідроелектростанціях. На теплових та атомних електростанціях замість тих, хто повернувся до роботи, в ремонт входять інші блоки. Тому залишається актуальним прохання енергетиків перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на ніч та день, щоб зменшити навантаження в енергосистемі та полегшити її балансування.



Як повідомили в "Укренерго", рівень води у затоплених районах поступово знижується, ремонтні бригади обленерго розпочинають обстеження та відновлення електромереж, там, де є дозвіл військових. На Миколаївщині відновили живлення понад 600 споживачів, близько 1 тисячі залишаються відключеними.

Крім того, під час ракетних обстрілів увечері та вночі було пошкоджено мережі обленерго у прифронтових районах Донецької області та Харківщини. У Сумській області через масований обстріл прикордонних районів знеструмлено понад 3,5 тис. споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як дозволить ситуація з безпекою.



У Донецькій області за добу бригади обленерго відновили енергопостачання понад 4 тис. споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.



За даними "Укренерго", на 14 червня заплановано імпорт зі Словаччини 10-90 МВт. У вечірні години найбільшого споживання імпорт та експорт відсутні.