В "Укренерго" розповіли, коли може покращитися ситуація зі світлом

09:55 08 листопада Київ, Україна

"Укренерго" зможе покращити ситуацію з енергопостачанням у центральному та північному регіонах України вже з наступного тижня за умови відсутності нових ракетних обстрілів.

Про це сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону "Єдині новини".



Кудрицький зазначив, що масовані атаки росіян на українську енергосистему спричинили проблеми в електропостачанні в низці регіонів України.. Найскладніше у Київському та Харківському регіонах, де введені та діють графіки планових погодинних відключень та іноді додатково застосовуються аварійні відключення.

"Ключеве завдання "Укренерго" сьогодні - відремонтувати магістральні мережі у центральному та північному регіоні для того, щоб можна було передати туди необхідні обсяги потужності від електростанцій з інших регіонів", - наголосив він.

Це дозволить усунути необхідність застосування обмеження споживання електроенергії.



За його словами, ремонтні бригади працюють 24/7, щоб відновити пошкоджені мережі. Але, як і місцева влада, енергетики розуміють усі сьогоднішні ризики і готуються до гірших сценаріїв, ймовірність яких залежить від інтенсивності ракетних обстрілів.