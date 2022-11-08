В "Укренерго" розповіли, коли може покращитися ситуація зі світлом

"Укренерго" зможе покращити ситуацію з енергопостачанням у центральному та північному регіонах України вже з наступного тижня за умови відсутності нових ракетних обстрілів.
Про це сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Кудрицький зазначив, що масовані атаки росіян на українську енергосистему спричинили проблеми в електропостачанні в низці регіонів України.. Найскладніше у Київському та Харківському регіонах, де введені та діють графіки планових погодинних відключень та іноді додатково застосовуються аварійні відключення.
Кудрицький зазначив, що масовані атаки росіян на українську енергосистему спричинили проблеми в електропостачанні в низці регіонів України.. Найскладніше у Київському та Харківському регіонах, де введені та діють графіки планових погодинних відключень та іноді додатково застосовуються аварійні відключення.
Це дозволить усунути необхідність застосування обмеження споживання електроенергії.
За його словами, ремонтні бригади працюють 24/7, щоб відновити пошкоджені мережі. Але, як і місцева влада, енергетики розуміють усі сьогоднішні ризики і готуються до гірших сценаріїв, ймовірність яких залежить від інтенсивності ракетних обстрілів.
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