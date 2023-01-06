В Укренерго закликали розумно споживати електроенергію

Станом на 11:00 6 січня споживання в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури. Щоб забезпечити баланс у енергосистемі, всім областям доведено ліміти споживання.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Наголошується, що перевищення лімітів призведе до застосування аварійних обмежень.
Наголошується, що перевищення лімітів призведе до застосування аварійних обмежень.
В Укренерго наголосили, що найближчим часом очікується значне похолодання і енергосистема не в змозі покрити у повному обсязі збільшення споживання через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій.
У зв'язку з цим українці закликали розумно споживати електроенергію.
Енергетики постійно працюють над відновленням пошкоджених ворогом об'єктів, але ремонти потребують значних ресурсів та часу, зазначили у компанії.
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