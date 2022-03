В Україні випустять комп'ютерну гру про будні Донбасу

14:51 27 жовтня Київ, Україна

Українська ігрова компанія анонсувала вихід гри, заснованої на реальних історіях військових Донбасу , розробники обіцяють вихід демоверсії через кілька тижнів, а сам реліз заплановано на 2021 рік.



Гра The Point of no Return/Точка неповернення розповість історію одного солдата - від його рішення піти на війну до повернення додому і інтеграції в мирне життя.

"У гри було кілька реальних прототипів, але на цей момент ми зрушили в бік збірних образів", - розповів подробиці автор і ведучий геймдизайнер проєкту Олексій Фурман.

Творці проєкту стверджують, що гра не буде класичним військовим шутером. Розробники за допомогою історії намагаються донести до якомога більшої кількості людей те, що переживають солдати на передовій.

"Хочу, щоб ми краще розуміли один одного, проявляли емпатію один до одного, щоб не було емоційної прірви між людьми", - розповів геймдизайнер проєкту.

Гра The Point of no Return буде виконана в жанрі симулятора ходьби, головний герой буде спілкуватися зі своїм напарником по рації. Також на його мобільний телефон будуть приходити повідомлення від близьких.



Демоверсія The Point of no Return вийде протягом найближчого тижня. Повноцінний реліз планується на 2021 рік.