В Україну повернули тіла 64 полеглих захисників

14:47 06 жовтня Київ, Україна

6 жовтня в Україну було повернуто тіла 64 загиблих воїнів, які будуть передані правоохоронним органам та судмедекспертам для ідентифікації загиблих.



Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.



Згідно з офіційною заявою, "сьогодні внаслідок репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну уряду України територію тіла 64 загиблих захисників України".



Також наголошується, що українська сторона передала тіла комбатантів російській стороні. Проте точну кількість переданих останків не було уточнено в заяві.



Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими раніше повідомляв про повернення тіл 51 загиблого українського військового 15 вересня. За даними відомства, починаючи з початку повномасштабного російського вторгнення було репатрійовано тіла майже 1900 українських військових.