В Україну повертається обов'язковий техогляд. Які автомобілі його не пройдуть

09:59 07 лютий Київ, Україна

Цей рік обіцяє стати дуже цікавим для водіїв – у 2022 має повернутися обов'язковий технічний огляд легкового транспорту. Його проходитимуть усі без винятку власники автомобілів та причепів до них.



Представники влади запевняють: новий техогляд не матиме нічого спільного з тим, що відбувалося до 2011 року, коли автомобілісти в Україні теж мали віддавати раз на два роки свою машину для перевірки її технічного стану. Але отримати талон про успішний техогляд можна було за хабар.



Цього разу має бути все по-чесному. Якщо справді так і буде, то деяким власникам автомобілів слід уже зараз замислитися над тим, як вони мають намір проходити обов'язковий техогляд.



Звичайно, може бути купа причин, через які можна завалити технічний «іспит». Але зараз йтиметься про типові недоліки автомобілів в Україні, з якими техогляд пройти буде неможливо.



Останніми роками США стали одним із головних експортів в Україну вживаних автомобілів. Зазвичай, українці купують на аукціонах так звані «битки» – автомобілі після аварій, які відновлюють уже у нас.



Але крім технічних проблем такі машини ще мають і конструктивні. У США використовуються червоні сигнали поворотів та габаритів. А в Україні вони мають бути жовтого кольору.



Тобто, з американською оптикою автомобіль техогляд не пройде. Її доведеться міняти. Також проблеми можуть виникнути, якщо ремонт було зроблено неякісно.



Проте оптика – далеко не головна проблема, з якою можуть зіткнутися автомобілісти. Не можуть пройти обов'язковий техогляд й автомобілі з модифікованою паливною системою. А такі машини трапляються часто. Власники деяких машин можуть навіть не знати, що їхня паливна система не відповідає заводським вимогам.



Навіщо водії модифікують паливну систему? Річ в тому, що сучасний автомобіль має обладнання, що дозволяє зменшити рівень шкідливих викидів в атмосферу. Проте такі деталі коштують, м'яко кажучи, дорого. Наприклад, каталізатор вихлопних газів на популярний в Україні Volkswagen Passat може коштувати понад 100 тис. грн.



Щоб не платити такі гроші, водії звертаються до майстрів, які просто вирізують каталізатор. Така послуга коштує близько 1,5 тис. грн. Це значно дешевше, ніж купувати новий каталізатор.



Але пройти техогляд із модифікованою таким чином паливною системою не вдасться.



Зазначимо, що переобладнаних автомобілів в Україні стає все більше. Остання модна тенденція – робити з автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння електромобілі. У Дніпрі це заняття навіть було поставлене на потік. Проєкт називається Kozak EV. Його автори переобладнають бензинові ЗАЗ "Таврія" та "Славута" в електромобілі.



Подібні зміни потребують сертифікації. Якщо її не пройти, автомобіль не має жодних шансів пройти обов'язковий техогляд.



Те саме стосується і комерційної техніки, яку перетворюють на пасажирську. Якщо робити це без подальшої сертифікації, такі автомобілі виявляються поза законом.



Інформації, що обов'язковий техогляд буде платним, немає.



Пропозиції брати гроші за техогляд немає в жодному проєкті закону. Проте встановити певний тариф можуть лише на рівні Кабміну. Тож стверджувати, що обов'язковий техогляд буде безкоштовним, зараз зарано.



За непроходження техогляду зараз передбачено штраф у 1,7 тис. грн. За повторне порушення – позбавлення посвідчення водія.