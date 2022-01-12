В Україну повернулися учасники 25-ї антарктичної експедиції

Рік роботи в Антарктиді на станції "Академік Вернадський" позаду, полярники 25-української антарктичної експедиції повернулися додому.
Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Фейсбуці.
Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Фейсбуці.
Відзначається, що зимувальний загін 25-ї УАЕ цілий рік проводив геофізичні, метеорологічні та біологічні дослідження, робив щоденні безперервні вимірювання, підтримував роботу станції, здійснював посильний ремонт. З приїздом сезонного загону роботи з модернізації значно активізувалися, зокрема, був залитий фундамент і встановлено новий потужний кран, замінена система опалення, встановлена антена для безлімітного Інтернету тощо.
Сезонна команда мала також учених, які працювали за окремими програмами досліджень.
Як повідомлялося, 26 українська антарктична експедиція дісталася до станції «Академік Вернадський» - її учасники проведуть на крижаному континенті близько 13 місяців.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі