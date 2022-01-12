В Україну повернулися учасники 25-ї антарктичної експедиції

09:43 30 квітень Київ, Україна

Рік роботи в Антарктиді на станції "Академік Вернадський" позаду, полярники 25-української антарктичної експедиції повернулися додому.



Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Фейсбуці.

"Команда прилетіла в аеропорт "Бориспіль" 29 квітня 2021 року. Разом з ними також приїхала сезонна експедиція, учасники якої працювали на станції близько двох місяців. Шлях полярників в Україну розпочався 19 квітня. Спочатку вони подолали на кораблі не дуже прихильну цього разу протоку Дрейка, дісталися до портового чилійського міста Пунта-Аренас, а вже звідти з трьома пересадками (Сантьяго, Сан-Пауло, Париж) летіли додому. Сльози радості, обійми і шампанське - так наших полярників і полярниць зустрічали в "Борисполі" їхні рідні, друзі та колеги", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зимувальний загін 25-ї УАЕ цілий рік проводив геофізичні, метеорологічні та біологічні дослідження, робив щоденні безперервні вимірювання, підтримував роботу станції, здійснював посильний ремонт. З приїздом сезонного загону роботи з модернізації значно активізувалися, зокрема, був залитий фундамент і встановлено новий потужний кран, замінена система опалення, встановлена антена для безлімітного Інтернету тощо.



Сезонна команда мала також учених, які працювали за окремими програмами досліджень.