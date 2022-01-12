В Україну повернулися учасники 25-ї антарктичної експедиції

09:43 30 квітень Київ, Україна

Рік роботи в Антарктиді на станції "Академік Вернадський" позаду, полярники 25-української антарктичної експедиції повернулися додому.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Фейсбуці.
"Команда прилетіла в аеропорт "Бориспіль" 29 квітня 2021 року. Разом з ними також приїхала сезонна експедиція, учасники якої працювали на станції близько двох місяців. Шлях полярників в Україну розпочався 19 квітня. Спочатку вони подолали на кораблі не дуже прихильну цього разу протоку Дрейка, дісталися до портового чилійського міста Пунта-Аренас, а вже звідти з трьома пересадками (Сантьяго, Сан-Пауло, Париж) летіли додому. Сльози радості, обійми і шампанське - так наших полярників і полярниць зустрічали в "Борисполі" їхні рідні, друзі та колеги", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що зимувальний загін 25-ї УАЕ цілий рік проводив геофізичні, метеорологічні та біологічні дослідження, робив щоденні безперервні вимірювання, підтримував роботу станції, здійснював посильний ремонт. З приїздом сезонного загону роботи з модернізації значно активізувалися, зокрема, був залитий фундамент і встановлено новий потужний кран, замінена система опалення, встановлена антена для безлімітного Інтернету тощо.

Сезонна команда мала також учених, які працювали за окремими програмами досліджень.
 
Як повідомлялося, 26 українська антарктична експедиція дісталася до станції «Академік Вернадський» - її учасники проведуть на крижаному континенті близько 13 місяців.